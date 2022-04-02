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Оккупанты обстреляли парк Горького в Харькове

Фото: оккупанты обстреляли парк Горького в Харькове (stroyobzor.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 2 апреля утром российско-оккупационные войска обстреляли парк Горького в Харькове. В результате вражеской атаки повреждены аттракционы, информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Харків".

"Российские оккупанты утром 2 апреля обстреляли парк Горького - повреждены аттракционы, уточняется информация о раненых. Пожар возле одного из аттракционов потушили спасатели. Видео очевидцев", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что российские оккупанты установили контроль над городом Изюм Харьковской области. К полной блокаде оккупантами привели действия местных предателей.

Также стало известно, что оккупанты нанесли ракетный удар возле центра Харькова.

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