Оккупанты обстреляли парк Горького в Харькове

Сегодня, 2 апреля утром российско-оккупационные войска обстреляли парк Горького в Харькове. В результате вражеской атаки повреждены аттракционы, информации о пострадавших пока нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Харків".
"Российские оккупанты утром 2 апреля обстреляли парк Горького - повреждены аттракционы, уточняется информация о раненых. Пожар возле одного из аттракционов потушили спасатели. Видео очевидцев", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера стало известно, что российские оккупанты установили контроль над городом Изюм Харьковской области. К полной блокаде оккупантами привели действия местных предателей.
Также стало известно, что оккупанты нанесли ракетный удар возле центра Харькова.
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