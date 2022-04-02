Окупанти обстріляли парк Горького в Харкові

Сьогодні, 2 квітня вранці російсько-окупаційні війська обстріляли парк Горького, що в Харкові. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені атракціони, інформації щодо постраждалих наразі немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Харків".
"Російські окупанти вранці 2 квітня обстріляли парк Горького - пошкоджені атракціони, уточнюється інформація про поранених. Пожежу біля одного з атракціонів загасили рятувальники. Відео очевидців", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що російські окупанти встановили контроль над містом Ізюм Харківської області. До повної блокади окупантами призвели дії місцевих зрадників.
Також стало відомо, що окупанти завдали ракетного удару біля центра Харкова.
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