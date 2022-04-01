ru ua
Пт, 01 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты установили контроль над Изюмом: к полной блокаде привели действия местных предателей

Новина українською →
Изюм, Пятница 01 апреля 2022 21:17
Оккупанты установили контроль над Изюмом: к полной блокаде привели действия местных предателей Оккупанты установили контроль над изюмом (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские захватчики 1 апреля установили контроль над городом Изюм Харьковской области. К полной блокаде оккупантами привели действия местных предателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника отдела городского совета Изюма Максима Стрельника.

По его словам, 26 марта местные предатели провели российских оккупантов на южную часть города. По его словам, это привело к полной блокаде пути доставки гуманитарной помощи в Изюм и невозможности эвакуировать жителей населенного пункта.

Также враг воспользовался этой ситуацией и начал захватывать Изюм. Учитывая такую угрозу, ВСУ осуществляли военные мероприятия по деблокированию города.

"К сожалению, численное превосходство русских оккупантов и вероломство местных предателей все же привели к установлению 1 апреля временного контроля врага над Изюмом", написал Стрельник.

Кроме того, он отметил, что битва за город еще не завершена, и украинская армия вскоре обязательно освободит город от оккупантов.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области ВСУ теснят врага на Дергачевском и Роганском направлениях.

Также мы писали, что оккупанты нанесли ракетный удар возле центра Харькова.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой