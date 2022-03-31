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Оккупанты нанесли ракетный удар возле центра Харькова

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Харьков, Четверг 31 марта 2022 22:41
Оккупанты нанесли ракетный удар возле центра Харькова Оккупанты нанесли ракетный удар в Харькове (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Харькове российские оккупанты нанесли ракетный удар недалеко от центра города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, зафиксировали интенсивный артиллерийский обстрел районов города. Также данные о пострадавших уточняются.

Кроме того, отмечается, что сейчас продолжаются бои за Изюм, в этом направлении Вооруженные Силы держат позиции.

Также в одном из населенных пунктов рядом с Изюмом эвакуировали около 2500 человек.

"Делаем это для того, чтобы предупредить возможные неблагоприятные последствия. Это не значит, что мы теряем позиции, мы действуем на несколько шагов вперед. Благодаря ВСУ, эвакуация прошла без обстрелов", - говорится в сообщении.

К тому же за эти сутки ВСУ уничтожили 4 самолета: 1 истребитель и 3 бомбардировщика.

Ранее мы сообщали, что под Черниговом российские оккупанты расстреляли колонну волонтеров.

Также мы писали, что в Харькове разоблачили ботоферму РФ, которая рассылала СМС военным с предложениями сдаться.

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