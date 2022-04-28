Оккупанты обстреляли объекты инфраструктуры в Киевской области

Вечером 28 апреля оккупанты нанесли удар по Киевской области. Было попадание в объекты инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Общественное ".

На месте поди сейчас работают подразделения ГСЧС. Информация о травмированных или погибших в результате ракетного удара уточняется.

Также известно, взрывы, которые сегодня раздались на правом берегу Киева, были ракетными ударами. Бывало два попадания по Шевченковскому району столицы.

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