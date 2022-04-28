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Окупанти обстріляли об'єкти інфраструктури в Київській області

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Київська область, Четвер 28 квітня 2022 20:56
Окупанти обстріляли об'єкти інфраструктури в Київській області Фото: окупанти обстріляли Київську область (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Ввечері 28 квітня окупанти завдали удару по Київській області. Було влучання у об'єкти інфраструктури.

Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

На місці поді наразі працюють підрозділи ДСНС. Інформація про травмованих чи загиблих в результаті ракетного удару уточнюється.

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Також відомо, вибухи, які сьогодні пролунали на правому березі Києва, були ракетними ударами. Було два влучання по Шевченківському району столиці.

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