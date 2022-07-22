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Оккупанты обстреляли Никополь из РСЗО

Фото: Оккупанты обстреляли Никополь из РСЗО (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты ночью обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Как сообщается, оккупанты сделали четыре залпа из РСЗО по спящему городу.

Других подробностей пока нет.

Напомним, на прошлой неделе усилились обстрелы Никополя, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

В связи с чем власти рекомендовали жителям временно переселиться в район, чтобы переждать атаки врага в более безопасном месте.

При этом уже утром стало известно, что этой ночью российские войска обстреляли из "Градов" Никопольский район, выпустив более 20 снарядов.

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Никополь