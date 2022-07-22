Окупанти обстріляли Нікополь з РСЗВ

Як повідомляється, окупанти зробили чотири залпи з РСЗВ по сплячому місту.

Інших подробиць поки немає.

Нагадаємо, минулого тижня посилилися обстріли Нікополя, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

У зв'язку з чим влада рекомендувала жителям тимчасово переселитися в район, щоб перечекати атаки ворога в більш безпечному місці.

При цьому вже вранці стало відомо, що цієї ночі російські війська обстріляли з "Градів" Нікопольський район, випустивши понад 20 снарядів.

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