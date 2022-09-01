Оккупанты обстреляли Никополь из "Градов": есть раненый

Оккупанты ночью и утром 1 сентября обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Никопольский район российские войска атаковали четыре раза – стреляли по четырем громадам. По Никополю и Червоногригоровской громаде ударили российские "Грады". В Червоногригоровке враг попал по центру поселка. Предварительно ранен один человек. Это 70-летний мужчина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В поселке повреждены 12 домов, лицей, поселковый совет. В Никополе обошлось без разрушений и пострадавших.

По Мировской и Марганецкой громадам била российская тяжелая артиллерия. В Марганце выведена из строя линия электропередач. 3000 семей остались без света, восстановительные работы продолжаются.

В Криворожском районе россияне в очередной раз ударили по Зеленодольской громаде, пострадали хозяйственные постройки.