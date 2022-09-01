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Окупанти обстріляли Нікополь з "Градів": є поранений

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Нікополь, Четвер 01 вересня 2022 09:50
Окупанти обстріляли Нікополь з "Градів": є поранений Фото: окупанти обстріляли Нікополь з "Градів" (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Окупанти вночі та вранці 1 вересня обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Нікопольський район російські війська атакували чотири рази - стріляли по чотирьох громадах. По Нікополю та Червоногригорівській громаді вдарили російські "Гради". У Червоногригорівці ворог влучив по центру селища. Попередньо поранено одну людину. Це 70-річний чоловік. Він перебуває в лікарні у важкому стані.

Окупанти обстріляли Нікополь з &quot;Градів&quot;: є пораненийУ селищі пошкоджено 12 будинків, ліцей, селищну раду. У Нікополі обійшлося без руйнувань і постраждалих.

По Мировській та Марганецькій громадах била Російська важка артилерія. У Марганці виведена з ладу лінія електропередач. 3000 сімей залишилися без світла, відновлювальні роботи тривають.

У Криворізькому районі росіяни в черговий раз вдарили по Зеленодольській громаді, постраждали господарські будівлі.

Окупанти обстріляли Нікополь з &quot;Градів&quot;: є поранений

Обстріли Дніпропетровської області

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська в ніч на 31 серпня накрили "Градами" і артилерією Нікопольський район Дніпропетровської області.

Також стало відомо, що в ніч на вівторок, 30 серпня, російські військові обстріляли три райони Дніпропетровської області. У селі Кам'янське отримала поранення 50-річна жінка.

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Вторгнення Росії до України Дніпропетровська область Нікополь
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