Окупанти обстріляли Нікополь з "Градів": є поранений
Окупанти вночі та вранці 1 вересня обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.
Нікопольський район російські війська атакували чотири рази - стріляли по чотирьох громадах. По Нікополю та Червоногригорівській громаді вдарили російські "Гради". У Червоногригорівці ворог влучив по центру селища. Попередньо поранено одну людину. Це 70-річний чоловік. Він перебуває в лікарні у важкому стані.
У селищі пошкоджено 12 будинків, ліцей, селищну раду. У Нікополі обійшлося без руйнувань і постраждалих.
По Мировській та Марганецькій громадах била Російська важка артилерія. У Марганці виведена з ладу лінія електропередач. 3000 сімей залишилися без світла, відновлювальні роботи тривають.
У Криворізькому районі росіяни в черговий раз вдарили по Зеленодольській громаді, постраждали господарські будівлі.
Обстріли Дніпропетровської області
Раніше повідомлялося, що окупаційні війська в ніч на 31 серпня накрили "Градами" і артилерією Нікопольський район Дніпропетровської області.
Також стало відомо, що в ніч на вівторок, 30 серпня, російські військові обстріляли три райони Дніпропетровської області. У селі Кам'янське отримала поранення 50-річна жінка.
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