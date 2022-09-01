Окупанти обстріляли Нікополь з "Градів": є поранений

Окупанти вночі та вранці 1 вересня обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Нікопольський район російські війська атакували чотири рази - стріляли по чотирьох громадах. По Нікополю та Червоногригорівській громаді вдарили російські "Гради". У Червоногригорівці ворог влучив по центру селища. Попередньо поранено одну людину. Це 70-річний чоловік. Він перебуває в лікарні у важкому стані.

У селищі пошкоджено 12 будинків, ліцей, селищну раду. У Нікополі обійшлося без руйнувань і постраждалих.

По Мировській та Марганецькій громадах била Російська важка артилерія. У Марганці виведена з ладу лінія електропередач. 3000 сімей залишилися без світла, відновлювальні роботи тривають.

У Криворізькому районі росіяни в черговий раз вдарили по Зеленодольській громаді, постраждали господарські будівлі.