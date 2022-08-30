Россияне обстреляли три района Днепропетровской области
В ночь на вторник, 30 августа, российские военные обстреляли три района Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.
"Ночь снова была напряженной - с тревогами и обстрелами. Российские оккупационные войска атаковали три района - Никопольский, Днепровский и Криворожский", - сообщил он.
Никопольский район
Россияне нанесли удары из "Градов" и тяжелой артиллерии.
В Никополе повреждены автовокзал, магазины и детская библиотека. При этом в результате обстрелов выведены из строя две линии электропередачи. Одну линию электричества уже включили. Другую чинят. Сейчас без света остаются до 500 семей.
Красногригорьевская община
Во время обстрела общины россияне попали в жилой массив. В селе Каменское получила ранения 50-летняя женщина. Она лечится дома.
В результате обстрела один дом уничтожен, до десяти домов повреждены. Кроме того, обстрелы задели электросети и газопровод.
По Криворожскому и Днепровскому районам враг нанес ракетные удары. Масштабы разрушений выясняются.
Фото: Россияне обстреляли три района Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
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