В ночь на вторник, 30 августа, российские военные обстреляли три района Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram .

"Ночь снова была напряженной - с тревогами и обстрелами. Российские оккупационные войска атаковали три района - Никопольский, Днепровский и Криворожский", - сообщил он.

Никопольский район

Россияне нанесли удары из "Градов" и тяжелой артиллерии.

В Никополе повреждены автовокзал, магазины и детская библиотека. При этом в результате обстрелов выведены из строя две линии электропередачи. Одну линию электричества уже включили. Другую чинят. Сейчас без света остаются до 500 семей.

Красногригорьевская община

Во время обстрела общины россияне попали в жилой массив. В селе Каменское получила ранения 50-летняя женщина. Она лечится дома.

В результате обстрела один дом уничтожен, до десяти домов повреждены. Кроме того, обстрелы задели электросети и газопровод.

По Криворожскому и Днепровскому районам враг нанес ракетные удары. Масштабы разрушений выясняются.

Фото: Россияне обстреляли три района Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

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