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Оккупанты обстреляли Николаев. Мэр города показал последствия

Фото: обстрел Николаева 1 июня (t.me/senkevichonline)
Автор: Роман Мирончук

В среду, 1 июня, российские военные обстреляли Николаев из артиллерийских систем. Пострадали жилые кварталы в двух районах города. Повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Николаева Александра Сенкевича.

В результате обстрела один человек погиб на месте, еще одного - госпитализировали, но врачи не успели спасти ему жизнь. Также известно еще о двух раненых.

На одном из адресов поврежден газопровод из-за чего без газа осталось 80 абонентов. По другому адресу произошел порыв водопровода. В ближайшие дни ремонтные бригады все отработают. Также после обстрела часть горожан осталась на несколько часов без света, но сейчас все работает.

Коммунальщики раздали людям пленку, чтобы забить поврежденные окна. Также они помогут вывезти крупногабаритный мусор и навести порядок возле домов.

Последствия обстрела Николаева 1 июня (фото: t.me/senkevichonline)

Напомним, что артиллерийский обстрел Николаева 1 июня начался в 14:45.

Мы также писали о том, что в результате обстрела Николаевской области ранения получили 22 человека.

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