По Николаеву бьют из артиллерии, в городе раздаются взрывы
Фото: армия РФ (gettyimages)
Российские войска открыли огонь из артиллерийских систем по Николаеву. Горожан просят оставаться в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сєнкевича.
"Николаев. Артиллерийский обстрел - 14:45. В городе раздаются взрывы! Прошу всех быть максимально осторожными! Держитесь подальше от окон!",- написал городской голова Николаева.
Напомним, российская армия в понедельник, 30 мая, снова обстреляла Николаев. Вражеские силы применили артиллерию.
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