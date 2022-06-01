ru ua
Ср, 01 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

По Николаеву бьют из артиллерии, в городе раздаются взрывы

Новина українською →
Украина, Среда 01 июня 2022 15:18
По Николаеву бьют из артиллерии, в городе раздаются взрывы Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские войска открыли огонь из артиллерийских систем по Николаеву. Горожан просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сєнкевича.

"Николаев. Артиллерийский обстрел - 14:45. В городе раздаются взрывы! Прошу всех быть максимально осторожными! Держитесь подальше от окон!",- написал городской голова Николаева.

Напомним, российская армия в понедельник, 30 мая, снова обстреляла Николаев. Вражеские силы применили артиллерию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев
NEWS
В Минобороны объяснили, почему не сообщают об успехах контрнаступления ВСУ
В Минобороны объяснили, почему не сообщают об успехах контрнаступления ВСУ
DAILY
"Это мы должны были воевать с врагом, а не наши дети". Репортаж из прифронтового Донбасса
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Это мы должны были воевать с врагом, а не наши дети". Репортаж из прифронтового Донбасса