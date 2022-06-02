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Окупанти обстріляли Миколаїв. Мер міста показав наслідки

Фото: обстріл Миколаєва 1 червня (t.me/senkevichonline)
Автор: Роман Мирончук

У середу, 1 червня, російські військові обстріляли Миколаїв з артилерійських систем. Постраждали житлові квартали в двох районах міста. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, 4 приватних будинки та господарські будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

В результаті обстрілу одна людина загинула на місці, ще одну - госпіталізували, але лікарі не встигли врятувати життя. Також відомо ще про двох поранених.

На одній з адрес пошкоджений газопровід через що без газу залишилося 80 абонентів. За іншою адресою стався порив водопроводу. Найближчими днями ремонтні бригади все відпрацюють. Також після обстрілу частина городян залишилася на кілька годин без світла, але зараз все працює.

Комунальники роздали людям плівку, щоб забити пошкоджені вікна. Також вони допоможуть вивезти великогабаритне сміття і навести порядок біля будинків.

Наслідки обстрілу Миколаєва 1 червня (фото: t.me/senkevichonline)

Нагадаємо, що артилерійський обстріл Миколаєва 1 червня почався о 14:45.

Ми також писали про те, що в результаті обстрілу Миколаївської області поранення отримали 22 людини.

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