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Россияне продолжают обстреливать Николаевскую область: за сутки 22 раненых

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Николаевская область, Среда 01 июня 2022 12:39
Россияне продолжают обстреливать Николаевскую область: за сутки 22 раненых Фото: Николаевскую область снова обстреляли (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска продолжают бить по Николаеву и области. В результате обстрелов за сутки ранения получили 22 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

"Снова досталось Николаевскому и Баштанскому районам. Обстрелы зафиксированы в Березнеговатской, Широковской и других общинах. Повреждены жилые дома", - написала Замазеева.

Также оккупанты продолжают бить и по жилым районам города Николаева, ночью был обстрелян город Очаков.

По ее словам, среди раненых детей нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В общем, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 256 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область.

Напомним, что Николаевская область остается одной из горячих точек и постоянно обстреливается оккупантами.

Добавим, в воскресенье, 29 мая, оккупанты также обстреливали Николаев.

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