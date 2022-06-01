Россияне продолжают обстреливать Николаевскую область: за сутки 22 раненых
Российские войска продолжают бить по Николаеву и области. В результате обстрелов за сутки ранения получили 22 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.
"Снова досталось Николаевскому и Баштанскому районам. Обстрелы зафиксированы в Березнеговатской, Широковской и других общинах. Повреждены жилые дома", - написала Замазеева.
Также оккупанты продолжают бить и по жилым районам города Николаева, ночью был обстрелян город Очаков.
По ее словам, среди раненых детей нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.
В общем, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 256 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область.
Напомним, что Николаевская область остается одной из горячих точек и постоянно обстреливается оккупантами.
Добавим, в воскресенье, 29 мая, оккупанты также обстреливали Николаев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.