Оккупанты обстреляли Лисичанск, есть жертвы, - глава Луганской ОГА

Сегодня, 30 марта, российские оккупанты обстреляли Лисичанск Луганской области. Огонь был открыт по жилым кварталам одного из районов около 6:30 из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Есть значительные разрушения многоэтажек. Информация о количестве погибших и раненых уточняется. Завалов очень много. Спасатели пытаются успеть спасти живых", - написал Гайдай.

30 марта оккупанты обстреляли Лисичанск (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Он также рассказал, что за ночь в Луганской области из-под завалов и огня спасатели достали живыми 6 человек. Оккупанты обстреливали Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременную и Золотое.

"С относительным потеплением возникла еще одна проблема - после разрыва снарядов загораются леса и трава. Только за прошлую ночь соответствующие пожары возникли в Кременной (1,5 га), Царовке (0,5 га), Айдар-Николаевке (0,5 га), Золотом-1 (0,5 га) и Лисичанске", - отметил глава Луганской ОГА.

За минувшие сутки отбиты 4 атаки российских оккупантов. Уничтожены 7 танков, 7 единиц бронированной техники, 2 единицы автомобильной техники и противотанковое орудие.

Он также отметил, что вчера, 29 марта, вражеский снаряд попал в магистральный газопровод высокого давления диаметром 400 мм в Лисичанске Луганской области. При этом в Лисичанске газопровод постараются восстановить уже сегодня.

"Без газоснабжения остались 35 тысяч абонентов Лисичанска, Приволья, Новодружеска, Белогоровки, Золотаровки, Шипиловки. Восстановительные работы газовики Лисичанского МРУЭГХ начнут сегодня утром", - заявил Гайдай.