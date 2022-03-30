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Окупанти обстріляли Лисичанськ, є жертви, - голова Луганської ОДА

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Лисичанськ, Середа 30 березня 2022 07:47
Окупанти обстріляли Лисичанськ, є жертви, - голова Луганської ОДА Фото: окупанти обстріляли Лисичанськ (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 30 березня, російські окупанти обстріляли Лисичанськ Луганської області. Вогонь було відкрито по житлових кварталах одного з районів близько 6:30 із важкого озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

"Маємо значні руйнування багатоповерхівок. Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих", написав Гайдай.

30 березня окупанти обстріляли Лисичанськ (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Він також розповів, що за ніч в Луганській області з-під завалів і вогню рятувальники дістали живими 6 осіб. Окупанти обстрілювали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінну та Золоте.

"З відносним потеплінням виникла ще одна проблема - після розриву снарядів загоряються ліси та трава. Тільки за минулу ніч відповідні пожежі виникли в Кремінній (1,5 га), Царівці (0,5 га), Айдар-Миколаївці (0,5 га), Золотому-1 (0,5 га) і Лисичанську", - зазначив глава Луганської ОДА.

За минулу добу відбито 4 атаки російських окупантів. Знищено 7 танків, 7 одиниць броньованої техніки, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкове знаряддя.

Він також зазначив, що вчора, 29 березня, ворожий снаряд потрапив до магістрального газопроводу високого тиску діаметром 400 мм у Лисичанську на Луганщині. При цьому у Лисичанську газопровід намагатимуться відновити вже сьогодні.

"Без газопостачання залишилися 35 тисяч абонентів Лисичанська, Привілля, Новодружеська, Білогорівки, Золотарівки, Шипилівки. Відновлювальні роботи газовики Лисичанського МРУЕГГ почнуть сьогодні вранці", - заявив Гайдай.

Нагадаємо, у вівторок, 29 березня, російські окупанти під час обстрілів пошкодили потужну лінію електропередач у Сєвєродонецьку Луганської області, після чого в міста зникла електроенергія та водопостачання.

Ми також писали про те, що вчора в Луганській області російські війська обстрілювали Лисичанськ, Новотошківське, Щедрищеве, Нижнє. В результаті атаки було зруйновано 20 будинків, одна людина загинула, і є також поранені.

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