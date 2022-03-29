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Северодонецк полностью обесточен. В городе также отсутствует водоснабжение

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Северодонецк, Вторник 29 марта 2022 15:58
Северодонецк полностью обесточен. В городе также отсутствует водоснабжение Фото: в Северодонецке нет воды и электроэнергии (фото t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные во время обстрелов повредили мощную линию электропередач в Северодонецке Луганской области. В городе отсутствуют электроэнергия и водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Серия Гайдая.

"Около двух часов назад россияне повредили мощную линию электропередачи напряжением 110 кВ, которая соединяла города Луганской области. Сейчас Северодонецк полностью обесточен", - говорится в сообщении.

Кроме того, были обесточены насосные станции, поэтому в Северодонецке отсутствует централизованная подача воды. Ликвидация последствий обстрелов осложняется отсутствием необходимого количества спецтехники.

"Вчера во время ночного обстрела русской армией было уничтожено сразу пять единиц специализированного транспорта предприятия", - отметил Гайдай.

Напомним, по состоянию на утро 29 марта в Луганской области полностью обесточенными остается 21 населенный пункт.

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Война России против Украины Луганск Северодонецк
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