Северодонецк полностью обесточен. В городе также отсутствует водоснабжение

Российские военные во время обстрелов повредили мощную линию электропередач в Северодонецке Луганской области. В городе отсутствуют электроэнергия и водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Серия Гайдая .

"Около двух часов назад россияне повредили мощную линию электропередачи напряжением 110 кВ, которая соединяла города Луганской области. Сейчас Северодонецк полностью обесточен", - говорится в сообщении.

Кроме того, были обесточены насосные станции, поэтому в Северодонецке отсутствует централизованная подача воды. Ликвидация последствий обстрелов осложняется отсутствием необходимого количества спецтехники.

"Вчера во время ночного обстрела русской армией было уничтожено сразу пять единиц специализированного транспорта предприятия", - отметил Гайдай.