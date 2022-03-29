Северодонецк полностью обесточен. В городе также отсутствует водоснабжение
Российские военные во время обстрелов повредили мощную линию электропередач в Северодонецке Луганской области. В городе отсутствуют электроэнергия и водоснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Серия Гайдая.
"Около двух часов назад россияне повредили мощную линию электропередачи напряжением 110 кВ, которая соединяла города Луганской области. Сейчас Северодонецк полностью обесточен", - говорится в сообщении.
Кроме того, были обесточены насосные станции, поэтому в Северодонецке отсутствует централизованная подача воды. Ликвидация последствий обстрелов осложняется отсутствием необходимого количества спецтехники.
"Вчера во время ночного обстрела русской армией было уничтожено сразу пять единиц специализированного транспорта предприятия", - отметил Гайдай.
Напомним, по состоянию на утро 29 марта в Луганской области полностью обесточенными остается 21 населенный пункт.
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