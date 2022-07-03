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Оккупанты обстреляли Харьковский район: есть жертвы

Оккупанты обстреляли Харьковский район (фото: иллюстрация/t.me/suspilnekharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 3 июля, российские военные обстреляли Харьковский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Снова страдают мирные жители и гражданская инфраструктура. Под обстрелами села Дергачевской и Ольховской территориальных общин", - написал он в Telegram-канале.

Синегубов добавил, что по предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, к сожалению, 3 человека погибли, 1 женщина получила ранения.

"Просим жителей Харькова и Харьковского района быть внимательными и реагировать на сигналы тревоги. Без нужды не выходите на улицы!" - посоветовал глава региона.

Напомним, утром российские военные нанесли ракетные удары по Харькову.

Позже стало известно, что в результате утреннего обстрела Харькова 3 июля один мужчина погиб, еще четыре человека получили травмы.

Правоохранители уже открыли дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Харьков