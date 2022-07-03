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Окупанти обстріляли Харківський район: є жертви

Окупанти обстріляли Харківський район (фото: ілюстрація/t.me/suspilnekharkiv)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 3 липня, російські військові обстріляли Харківський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Знову страждають мирні жителі та цивільна інфраструктура. Під обстрілами села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад", - написав він в Telegram-каналі.

Синєгубов додав, що за попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, 3 людини загинули, 1 жінка отримала поранення.

"Просимо жителів Харкова та Харківського району бути уважними та реагувати на сигнали тривоги. Без потреби не виходьте на вулиці!" - порадив очільник регіону.

Нагадаємо, вранці російські військові завдали ракетних ударів по Харкову.

Пізніше стало відомо, що в результаті ранкового обстрілу Харкова 3 липня один чоловік загинув, ще чотири особи отримали травми.

Правоохоронці вже відкрили справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Харків