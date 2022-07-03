Окупанти обстріляли Харківський район: є жертви

"Знову страждають мирні жителі та цивільна інфраструктура. Під обстрілами села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад", - написав він в Telegram-каналі.

Синєгубов додав, що за попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, 3 людини загинули, 1 жінка отримала поранення.

"Просимо жителів Харкова та Харківського району бути уважними та реагувати на сигнали тривоги. Без потреби не виходьте на вулиці!" - порадив очільник регіону.