ru ua
Вс, 03 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Утренний обстрел Харькова: есть погибший и раненые

Новина українською →
Харьков, Воскресенье 03 июля 2022 16:28
Утренний обстрел Харькова: есть погибший и раненые Фото: в результате утреннего обстрела Харькова есть погибшие и раненые (facebook.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате утреннего обстрела Харькова 3 июля один мужчина погиб, еще четыре человека получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова.

Он отметил, что обстрелам подверглись Новобаварский и Киевский районы Харькова.

"Травмированы по меньшей мере 4 человека, один человек погиб. Частично разрушено здание одной из коммунальных служб города. Повреждены несколько частных домовладений и многоквартирных домов", - написал Болвинов.

Также он добавил, что из-за одного из ударов в огороде частного домовладения образовалась воронка диаметром 10 и глубиной 6 метров.

Напомним, утром российские военные нанесли ракетные удары по Харькову.

Правоохранители уже открыли дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта