Утренний обстрел Харькова: есть погибший и раненые
В результате утреннего обстрела Харькова 3 июля один мужчина погиб, еще четыре человека получили травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова.
Он отметил, что обстрелам подверглись Новобаварский и Киевский районы Харькова.
"Травмированы по меньшей мере 4 человека, один человек погиб. Частично разрушено здание одной из коммунальных служб города. Повреждены несколько частных домовладений и многоквартирных домов", - написал Болвинов.
Также он добавил, что из-за одного из ударов в огороде частного домовладения образовалась воронка диаметром 10 и глубиной 6 метров.
Напомним, утром российские военные нанесли ракетные удары по Харькову.
Правоохранители уже открыли дело по факту нарушения законов и обычаев войны.
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