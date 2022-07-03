Утренний обстрел Харькова: есть погибший и раненые

В результате утреннего обстрела Харькова 3 июля один мужчина погиб, еще четыре человека получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова .

Он отметил, что обстрелам подверглись Новобаварский и Киевский районы Харькова.

"Травмированы по меньшей мере 4 человека, один человек погиб. Частично разрушено здание одной из коммунальных служб города. Повреждены несколько частных домовладений и многоквартирных домов", - написал Болвинов.

Также он добавил, что из-за одного из ударов в огороде частного домовладения образовалась воронка диаметром 10 и глубиной 6 метров.