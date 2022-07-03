Оккупанты обстреляли Харьковский район: есть жертвы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Снова страдают мирные жители и гражданская инфраструктура. Под обстрелами села Дергачевской и Ольховской территориальных общин", - написал он в Telegram-канале.

Синегубов добавил, что по предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, к сожалению, 3 человека погибли, 1 женщина получила ранения.

"Просим жителей Харькова и Харьковского района быть внимательными и реагировать на сигналы тревоги. Без нужды не выходите на улицы!" - посоветовал глава региона.