Окупанти обстріляли Харківський район: є жертви
У неділю, 3 липня, російські військові обстріляли Харківський район.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Знову страждають мирні жителі та цивільна інфраструктура. Під обстрілами села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад", - написав він в Telegram-каналі.
Синєгубов додав, що за попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, 3 людини загинули, 1 жінка отримала поранення.
"Просимо жителів Харкова та Харківського району бути уважними та реагувати на сигнали тривоги. Без потреби не виходьте на вулиці!" - порадив очільник регіону.
Нагадаємо, вранці російські військові завдали ракетних ударів по Харкову.
Пізніше стало відомо, що в результаті ранкового обстрілу Харкова 3 липня один чоловік загинув, ще чотири особи отримали травми.
Правоохоронці вже відкрили справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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