UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли Харьков новыми видами бомб (фото)

Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Последние два дня российские военные обстреливают Харьков не только снарядами и "Градами", но еще и новыми видами бомб, которые спускают на парашютах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова.

"Два последних дня наряду с минами, снарядами и "Градами" Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах", - заявил Терехов.

При этом он попросил местных жителей ни при каких обстоятельствах не приближаться к таким парашютам, и сразу же сообщать о них спасателям по телефонам 101 и 112.

Оккупанты атакуют Харьков новыми видами бомб (фото: t.me/suspilnekharkiv)

"Разрушены 1716 домов. Цель агрессора понятна - вызвать панику и сломать наш дух. Но мы не позволим этому произойти. Призываю по возможности, особенно в ночное время, находитесь в укрытиях, бомбоубежищах, станциях метро", - добавил глава города.

Он также рассказал, что из-за войны многие люди остались без работы и испытывают трудности. С завтрашнего дня будет увеличена раздача гуманитарной помощи - продуктов и предметов первой необходимости.

"Несмотря на то, что враг вчера разбомбил наши теплицы, мы все в ближайшие дни будем высаживать цветы и создавать самые красивые клумбы в Украине", - отметил Терехов.

Напомним, в Харьковской области на мине подорвалась бригада электриков.

Мы также писали о том, что российские оккупанты полностью разрушили харьковский экопарк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныХарьков