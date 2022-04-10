Окупанти обстріляли Харків новими видами бомб (фото)

Останні два дні російські військові обстрілюють Харків не тільки снарядами і "Градами", але ще і новими видами бомб, які спускають на парашутах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова.
"Два останні дні поряд з мінами, снарядами і "Градами" Харків стикається з бомбардуванням новими видами бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах", - заявив Терехов.
При цьому він попросив місцевих жителів ні за яких обставин не наближатися до таких парашутів, і відразу ж повідомляти про них рятувальникам за телефонами 101 і 112.
Окупанти атакують Харків новими видами бомб (фото: t.me/suspilnekharkiv)
"Зруйновано 1716 будинків. Мета агресора зрозуміла - викликати паніку і зламати наш дух. Але ми не дозволимо цьому статися. Закликаю по можливості, особливо в нічний час, знаходьтеся в укриттях, бомбосховищах, станціях метро", - додав глава міста.
Він також розповів, що через війну багато людей залишилися без роботи і зазнають труднощів. З завтрашнього дня буде збільшена роздача гуманітарної допомоги - продуктів і предметів першої необхідності.
"Попри те, що ворог вчора розбомбив наші теплиці, ми всі найближчими днями будемо висаджувати квіти і створювати найкрасивіші клумби в Україні", - зазначив Терехов.
Нагадаємо, в Харківській області на міні підірвалася бригада електриків.
Ми також писали про те, що російські окупанти повністю зруйнували харківський екопарк.
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