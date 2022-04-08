В Харьковской области на мине подорвалась бригада электриков: есть раненые

Фото: в Харьковской области подорвались электрики, два человека ранены (t.me Харьков LIVE)

В Дергачей Харьковской области на мине подорвалась бригада сотрудников "Харьковоблэнерго". В результате два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьков LIVE.

Бригада электриков подорвалась 8 апреля на окраине Дергачев. Они направлялись на устранения повреждения электросети. По предварительным данным, их машина наехала на мину и была полностью уничтожена. В результате взрыва два сотрудника Дергачевского РЭС получили ранения. Их доставили в больницу, где им делают операцию. О состоянии энергетиков не сообщается.