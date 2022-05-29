Оккупанты обстреляли границу Сумской области

Российские военные во второй половине дня в воскресенье обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области. Потерь среди личного состава и повреждения техники ВСУ нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север" .

Обстрел начался около 17:20-17:45. Наблюдатели зафиксировали приблизительно 30 взрывов в районе Бояро-Лежачев.

В командовании отметили. что. вероятно, это был минометный обстрел.

Напомним, 28 мая, в первой половине дня на границе в Сумской области прогремела серия взрывов из-за минометных обстрелов противника.

А вечером российский самолет нанес удар по двум пограничным пунктам, в результате ранения получила мирная жительница, повреждены дома и церковь.

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