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Оккупанты обстреляли границу Сумской области

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Сумская область, Воскресенье 29 мая 2022 23:34
Оккупанты обстреляли границу Сумской области Фото: оккупанты обстреляли границу Сумской области (t.me/DPSUkr)
Автор: Артур Родивилов

Российские военные во второй половине дня в воскресенье обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области. Потерь среди личного состава и повреждения техники ВСУ нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Обстрел начался около 17:20-17:45. Наблюдатели зафиксировали приблизительно 30 взрывов в районе Бояро-Лежачев.

В командовании отметили. что. вероятно, это был минометный обстрел.

Напомним, 28 мая, в первой половине дня на границе в Сумской области прогремела серия взрывов из-за минометных обстрелов противника.

А вечером российский самолет нанес удар по двум пограничным пунктам, в результате ранения получила мирная жительница, повреждены дома и церковь.

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Сумская область
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