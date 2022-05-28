ru ua
Сб, 28 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На границе с Сумской областью произошла серия взрывов: что случилось

Новина українською →
Украина, Суббота 28 мая 2022 13:40
На границе с Сумской областью произошла серия взрывов: что случилось Фото: на границе с Сумской областью произошла серия взрывов (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные продолжают держать под плотными обстрелами приграничные районы Сумской области, обстреливая их со своей территории. Суббота, 28 мая, не стала исключением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Украины.

"В 10:19 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов в направлении Бояро-Лежачей, вероятно из миномета 120 мм калибра", - говорится в сообщении.

Военные добавляют, что к счастью, потерь среди личного состава и техники нет.

Напомним, российские войска в ночь на 28 мая снова обстреляли пограничные районы Сумской области. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Также 27 мая российские военные со своей территории открыли огонь по приграничным населенным пунктам Сумской области. Снова под удар попала Середина-Буда Шосткинского района.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада