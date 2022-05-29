Окупанти обстріляли кордон Сумської області

Російські військові в другій половині дня в неділю обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Втрат серед особового складу та пошкодження техніки ЗСУ немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ" .

Обстріл почався о 17:20-17:45. Спостерігачі зафіксували приблизно 30 вибухів в районі Бояро-Лежачів.

У командуванні відзначили. що. ймовірно, це був мінометний обстріл.

Нагадаємо, 28 травня, в першій половині дня на кордоні в Сумській області прогриміла серія вибухів через мінометні обстріли противника.

А ввечері російський літак завдав удару по двох прикордонних пунктах, в результаті поранення отримала мирна мешканка, пошкоджені будинки і церква.

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