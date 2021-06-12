Оккупанты обстреляли Донбасс 5 раз: били из гранатометов и запускали беспилотники
Российские оккупанты продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ и обстреливать позиции украинских военных на Донбассе. Сегодня, 12 июня, боевики обстреляли наши позиции 5 раз, также зафиксирован запуск вражеского беспилотного летательного аппарата.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.
Возле Водяного, что на Приазовье, враг трижды вел огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Авдеевки оккупанты обстреляли украинские позиции из подствольных гранатометов.
Также на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения.
"БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ", - говорится в сообщении.
Потерь за сегодня в рядах Вооруженных Сил Украины нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Напомним, что на Донбассе боевики устроили учения и стреляли из танков. Об єтом сообщили в ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб украинский военный. Он родом из Мукачево.