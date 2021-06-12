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Оккупанты обстреляли Донбасс 5 раз: били из гранатометов и запускали беспилотники

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Украина, Суббота 12 июня 2021 19:06
Оккупанты обстреляли Донбасс 5 раз: били из гранатометов и запускали беспилотники Фото: обстрелы на Донбассе продолжаются (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Российские оккупанты продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ и обстреливать позиции украинских военных на Донбассе. Сегодня, 12 июня, боевики обстреляли наши позиции 5 раз, также зафиксирован запуск вражеского беспилотного летательного аппарата.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Возле Водяного, что на Приазовье, враг трижды вел огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Авдеевки оккупанты обстреляли украинские позиции из подствольных гранатометов.

Также на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения.

"БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ", - говорится в сообщении.

Потерь за сегодня в рядах Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Напомним, что на Донбассе боевики устроили учения и стреляли из танков. Об єтом сообщили в ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб украинский военный. Он родом из Мукачево.

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