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Окупанти обстріляли Донбас 5 разів: били з гранатометів і запускали безпілотники

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Україна, Субота 12 червня 2021 19:06
Окупанти обстріляли Донбас 5 разів: били з гранатометів і запускали безпілотники Фото: обстріли на Донбасі тривають (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Російські окупанти продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ і обстрілювати позиції українських військових на Донбасі. Сьогодні, 12 червня, бойовики обстріляли наші позиції 5 разів, також зафіксовано запуск ворожого безпілотного літального апарату.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

Біля Водяного, що на приазов'ї, ворог тричі вів вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Авдіївки окупанти обстріляли українські позиції з підствольних гранатометів.

Також на півночі Луганської області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3м" з перетином лінії розмежування.

"БПЛА противника вчасно придушений засобами РЕБ", - йдеться в повідомленні.

Втрат за сьогодні в лавах Збройних Сил України немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, що на Донбасі бойовики влаштували навчання і стріляли з танків. Про це повідомили в ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув український військовий. Він родом з Мукачева.

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