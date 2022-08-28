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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: возникли пожары

Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (facebook com MNSDNE)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Синельниковский, Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. От атак загорелись жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Захватчики ударили по мирской общине Никопольского района. В результате обстрела были повреждены несколько домов. Спасатели нашли 3 воронки. На одном из дворов произошел пожар. Предварительно, люди не получили повреждений.

Также россияне обстреляли Широковскую и Зеленодольскую общины Криворожского района. Там было повреждено предприятие. Обошлось без пострадавших.

Оккупанты ударили по Великомихайловской и Раевской общинах Синельниковского района. Раненых нет.

В Великомихайловской общине загорелось жилье.

Напомним, жителей Зеленодольской общины просят срочно покинуть дачи, поскольку община находится близко к району ведения боевых действий.

Кроме того, сегодня оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровскую область из "Градов" и "Ураганов". Пострадали четыре общины.

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Днепропетровская область