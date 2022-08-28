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В Днепропетровской области четыре громады попали под обстрел: в ОВА рассказали о последствиях

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Днепропетровская область, Воскресенье 28 августа 2022 08:10
В Днепропетровской области четыре громады попали под обстрел: в ОВА рассказали о последствиях Фото: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Враг всю ночь накрывал из "Градов" и "Ураганов" Днепропетровскую область. Пострадали четыре громады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Никопольский район враг накрыл огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших.

Сам Никополь россияне обстреляли трижды. Изуродовали несколько жилых домов и автомобилей. Без света осталось более 1500 семей. ЛЭП уже отремонтировали.

В Марганецкой громаде один дом уничтожен, еще 10 повреждены. В Марганце враг задел склад и цеха местной фабрики. В городе перебита линия электропередач.

В Червоногригорьевской громаде также есть разрушение жилых домов.

По Криворожскому району враг ударил "Ураганом". Под огонь попала Зеленодольская громада. Там в очередной раз оккупанты попали по дачному массиву и предприятию. Без погибших и раненых.

Напомним, ночью 27 августа российская армия семь раз ударила по Никопольскому району и трижды по Криворожскому в Днепропетровской области.

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Днепропетровская область
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