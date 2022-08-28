Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: виникли пожежі

Загарбники вдарили по Мирівській громаді Нікопольського району. У результуті обстрілу було пошкоджені кілька будинків. Рятувальники знайшли 3 вирви. На одному з подвір’їв сталася пожежа. Попередньо, люди не зазнали ушкоджень.

Також росіяни обстріляли Широківську та Зеленодольську громади Криворізького району. Там було пошкодило підприємство. Обійшлося без постраждалих.

Окупанти вдарили по Великомихайлівській та Раївській громадах Синельниківського району. Поранених немає.

У Великомихайлівській громаді загорілося житло.