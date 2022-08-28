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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: виникли пожежі

Ілюстративне фото: окупанти обстріляли Дніпропетровську область (facebook com MNSDNE)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли Синельниківський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Від атак загорілися житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Загарбники вдарили по Мирівській громаді Нікопольського району. У результуті обстрілу було пошкоджені кілька будинків. Рятувальники знайшли 3 вирви. На одному з подвір’їв сталася пожежа. Попередньо, люди не зазнали ушкоджень.

Також росіяни обстріляли Широківську та Зеленодольську громади Криворізького району. Там було пошкодило підприємство. Обійшлося без постраждалих.

Окупанти вдарили по Великомихайлівській та Раївській громадах Синельниківського району. Поранених немає.

У Великомихайлівській громаді загорілося житло.

Нагадаємо, мешканців Зеленодольської громади просять терміново покинути дачі, оскільки громада знаходиться близько до району ведення бойових дій.

Окрім того, сьогодні окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область з "Градів" і "Ураганів". Постраждали чотири громади.

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Дніпропетровська область