ua ru
Вс, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жителей одной из общин Днепропетровской области просят срочно покинуть дачи

Новина українською →
Зеленодольск, Воскресенье 28 августа 2022 13:05
Жителей одной из общин Днепропетровской области просят срочно покинуть дачи Фото: жителей одной из общин Днепропетровской области просят срочно покинуть дачи (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Жителей Зеленодольской общины (Днепропетровская область) просят срочно покинуть дачи. Всем, кто там имеет близких или знакомых, призывают позвонить им.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу мэра Зеоленодольска Дмитрия Невеселого.

"Внимание! Жители Зеленодольской общины! Если ваши родные или близкие люди сейчас могли находиться на дачном кооперативе "Отдых" - позвоните им и узнайте все ли хорошо! Если вы не можете связаться с ними, звоните на горячую линию городского совета 0 (96) 026 31 85. Всем покинуть дачи в городе Зеленодольск! Срочно!"- написал он.

Жителей одной из общин Днепропетровской области просят срочно покинуть дачи

Стоит отметить, что эта община расположена близко к ведению боевых действий, поэтому часто страдает от атак оккупантов, как и Никопольский и Криворожский районы.

Напомним, что сегодня ночью Днепропетровская область снова была под огнем россиян. В частности, пострадала и Зеленодольская община.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуация Днепропетровская область
NEWS
Украинцы могут получить компенсацию за коммуналку: названы условия
Украинцы могут получить компенсацию за коммуналку: названы условия
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать