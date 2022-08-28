Жителей одной из общин Днепропетровской области просят срочно покинуть дачи
Жителей Зеленодольской общины (Днепропетровская область) просят срочно покинуть дачи. Всем, кто там имеет близких или знакомых, призывают позвонить им.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу мэра Зеоленодольска Дмитрия Невеселого.
"Внимание! Жители Зеленодольской общины! Если ваши родные или близкие люди сейчас могли находиться на дачном кооперативе "Отдых" - позвоните им и узнайте все ли хорошо! Если вы не можете связаться с ними, звоните на горячую линию городского совета 0 (96) 026 31 85. Всем покинуть дачи в городе Зеленодольск! Срочно!"- написал он.
Стоит отметить, что эта община расположена близко к ведению боевых действий, поэтому часто страдает от атак оккупантов, как и Никопольский и Криворожский районы.
Напомним, что сегодня ночью Днепропетровская область снова была под огнем россиян. В частности, пострадала и Зеленодольская община.
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