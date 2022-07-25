Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: повреждены трансформатор и ЛЭП

Иллюстративное фото: в Днепропетровской области в результате обстрелов повреждены трансформатор и ЛЭП (GettyImages)

Российские оккупанты накрыли артиллерией Большую Костромку Криворожского района Днепропетровской области. В результате атаки были повреждены трансформатор и линия электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Днепропетровской области.