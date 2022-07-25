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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: повреждены трансформатор и ЛЭП

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Днепропетровская область, Понедельник 25 июля 2022 19:48
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: повреждены трансформатор и ЛЭП Иллюстративное фото: в Днепропетровской области в результате обстрелов повреждены трансформатор и ЛЭП (GettyImages)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты накрыли артиллерией Большую Костромку Криворожского района Днепропетровской области. В результате атаки были повреждены трансформатор и линия электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Днепропетровской области.

"Снаряды задели трансформатор, опору и линию электропередач. На одной из улиц села отсутствует свет. Специалисты чинят повреждения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате обстрела нет.

Спасатели обследуют территорию.

Напомним, сегодня ночью оккупанты обстреляли Никополь и Марганец из спальных районов захваченного Энергодара.

Кроме того, за последнюю неделю россияне выпустили по Никополю более 250 реактивных снарядов.

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Днепропетровская область
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