Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: пошкоджені трансформатор і ЛЕП

Російські окупанти накрили артилерією Велику Костромку Криворізького району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки були пошкоджені трансформатор і лінія електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Дніпропетровській області.

Зазначається, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

"Снаряди зачепили трансформатор, опору та лінію електропередач. На одній з вулиць села відсутнє світло. Фахівці лагодять пошкодження", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти обстріляли Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодару.

Окрім того, за останній тиждень росіяни випустили по Нікополю понад 250 реактивних снарядів.

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