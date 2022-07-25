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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: пошкоджені трансформатор і ЛЕП

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Дніпропетровська область, Понеділок 25 липня 2022 19:48
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: пошкоджені трансформатор і ЛЕП Ілюстративне фото: у Дніпропетровській області внаслідок обстрілів пошкоджені трансформатор і ЛЕП (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти накрили артилерією Велику Костромку Криворізького району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки були пошкоджені трансформатор і лінія електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Дніпропетровській області.

"Снаряди зачепили трансформатор, опору та лінію електропередач. На одній з вулиць села відсутнє світло. Фахівці лагодять пошкодження", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Рятувальники обстежують територію.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти обстріляли Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодару.

Окрім того, за останній тиждень росіяни випустили по Нікополю понад 250 реактивних снарядів.

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Дніпропетровська область
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