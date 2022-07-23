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Всю неделю оккупанты атакуют Никополь: выпустили более 250 снарядов

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Никополь, Суббота 23 июля 2022 03:58
Всю неделю оккупанты атакуют Никополь: выпустили более 250 снарядов Фото: обстрел Никополя (nikopolnews net)
Автор: Артур Родивилов

За последнюю неделю россияне выпустили по Никополю в Днепропетровской области более 250 реактивных снарядов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Кривого Рога Александра Вилкула.

Отмечается, что в частности в ночь на 22 июля российские войска совершили два обстрела по жилым массивам Никополя из РСЗО "Град", выпустив около 100 реактивных снарядов.

Погибла 60-летняя женщина. Повреждены 11 частных домов, хозяйственные постройки, перебит газопровод и водопровод. Разрушен железнодорожный путь.

Вилкул сказал, что обстрел производился через Днепр из района Энергодара из оккупированной части Запорожской области.

Вечером 21 июля глава Никопольского РВА Никополя Евгений Евтушенко предупредил жителей, что российские войска возможно готовятся к новому обстрелу города из РСЗО.

Напомним, этой ночью в Никополе также неспокойно, сообщалось о прилете российского снаряда в одну из громад района.

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