Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов": есть повреждения

Российские войска обстреляли Криворожский район Днепропетровской области из "Ураганов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"В течение дня оккупанты из ствольной артиллерии и "Ураганов" ударили по населенным пунктам Большая Костромка и Малая Костромка", - написал он.
Лукашук сообщил, что в Малой Костромке в результате обстрелов была разрушена хозяйственная постройка, еще одна сгорела.
Жители не пострадали.
Как сообщалось ранее, сегодня оккупанты нанесли два ракетных удара по Ровенской области.
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