Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів": є пошкодження

Російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області з "Ураганів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.
"Протягом дня окупанти з ствольної артилерії та "Ураганів" вдарили по населеним пунктам Велика Костромка і Мала Костромка", - написав він.
Лукашук повідомив, що у Малій Костромці внаслідок обстрілів була зруйнована господарча споруда, ще одна згоріла.
Мешканці не постраждали.
Як повідомлялося раніше, сьогодні окупанти завдали два ракетні удари по Рівненській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.