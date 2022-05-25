Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область с применением авиации, - Вилкул
Российские оккупанты 24 мая обстреляли населенный пункт Николаевка Днепропетровской области. При этом захватчики использовали авиацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.
"В течение дня также продолжались обстрелы орками наших территорий из всех видов РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов", - отметил Вилкул.
Он заявил, что на линии боесоприкосновений враг продолжает системные обстрелы мирных населенных пунктов. Ночью из РСЗО "Ураган" захватчики обстреляли село Большая Костромка, в результате чего были разрушены частные домовладения. К счастью обошлось без жертв.
Вилкул подчеркнул, что ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе полностью контролируется ВСУ и Военной администрацией.
Напомним, на Донбассе ВСУ за сутки уничтожили 180 оккупантов и много вражеской техники.
Мы также писали о том, что россияне в очередной раз обстреляли Сумскую область. Под ударом оказалась Краснопольская община.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.