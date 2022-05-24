На Донбассе ВСУ за сутки уничтожили 180 оккупантов и много техники
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки отразили 3 вражеские атаки. Украинские артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника, уничтожено 180 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
В течение 24 мая противник совершил 3 атаки украинских позиций. Все попытки оказались неудачными. По скоплению личного состава и техники артиллерия ВСУ нанесла удар.
За последние сутки украинские военные на Донбассе уничтожили:
- личного состава - до 180;
- танков - 2;
- БМП - 5;
- БТР - 3;
- артиллерийских систем - 3;
- минометов - 3;
- беспилотников - 3.
Напомним, как ранее отметили в Минобороны Украины, наиболее горячие точки на фронте находятся в Донецком и Славянском направлениях.
Отметим, с начала мая российские войска усилили обстрелы Донбасса. Противник практически круглосуточно наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары по десяткам населенных пунктов региона. Среди мирных жителей есть жертвы и раненые.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.