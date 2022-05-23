Россияне снова обстреляли Сумскую область. Под ударом - Краснопольская община
Фото: армия РФ (gettyimages)
Российские военные открыли огонь по деревне Мезеновка Сумской области. Под обстрел попали старое хозяйственное здание и жилой массив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Последствия обстрелов Краснопольской общины. Враг с территории России погиб из минометов и артиллерии по селу Мезеновка и окрестностям. В результате попаданий загорелся пожар на старой ферме. В жилых домах посечены заборы, побиты окна. К счастью обошлось без человеческих жертв", - сообщил Живицкий.
Напомним, в субботу, 21 мая, российские военные обстреливают Сумской район ракетами со своей территории.
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