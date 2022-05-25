Окупанти обстріляли Дніпропетровську область із застосуванням авіації, - Вілкул

Російські окупанти 24 травня обстріляли населений пункт Миколаївка Дніпропетровської області. При цьому загарбники використовували авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Протягом дня також тривали обстріли орками наших територій з усіх видів РСЗВ, ствольної артилерії, танків і мінометів", - зазначив Вілкул.

Він заявив, що на лінії боєзіткнень ворог продовжує системні обстріли мирних населених пунктів. Вночі з РСЗВ "Ураган" загарбники обстріляли село Велика Костромка, в результаті чого були зруйновані приватні домоволодіння. На щастя обійшлося без жертв.

Вілкул підкреслив, що ситуація в Кривому Розі і Криворізькому районі повністю контролюється ЗСУ і військовою адміністрацією.