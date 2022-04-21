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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из систем залпового огня

Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В среду, 20 апреля, около 21:30 российские военные обстреляли из систем залпового огня город Зеленодольск, а позже - село Большая Костромка в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ВРА Кривого Рога Александра Вилкула и мэра Зеленодольска Дмитрия Невеселого.

"Люди не пострадали. Слава Богу! После обстрелов есть разрушение коммуникаций. Поэтому отсутствует электроснабжение и водоснабжение. Утром приступим к работе по восстановлению. Сохраняйте спокойствие. Будьте рядом с безопасными местами, чтобы при необходимости перейти сразу", - заявил Невеселый.

Вилкул отметил, что ситуация в Криворожском районе и городе стабильная и полностью контролируется ВСУ. При этом все районы Кривого Рога усиленно патрулируются.

"Город продолжает усиливать оборону и накапливать материальные резервы", - подчеркнул Вилкул.

Напомним, вчера, 19 апреля, оккупанты обстреляли запрещенными кассетными снарядами объекты инфраструктуры города Зеленодольска.

Мы также писали о том, что российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетные удары по Краматорску. Есть жертва.

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Война России против УкраиныДнепропетровская область