Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из систем залпового огня

"Люди не пострадали. Слава Богу! После обстрелов есть разрушение коммуникаций. Поэтому отсутствует электроснабжение и водоснабжение. Утром приступим к работе по восстановлению. Сохраняйте спокойствие. Будьте рядом с безопасными местами, чтобы при необходимости перейти сразу", - заявил Невеселый.

Вилкул отметил, что ситуация в Криворожском районе и городе стабильная и полностью контролируется ВСУ. При этом все районы Кривого Рога усиленно патрулируются.

"Город продолжает усиливать оборону и накапливать материальные резервы", - подчеркнул Вилкул.