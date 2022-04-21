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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з систем залпового вогню

Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

У середу, 20 квітня, близько 21:30 російські військові обстріляли з систем залпового вогню місто Зеленодольськ, а пізніше - село Велика Костромка в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави ВРА Кривого Рогу Олександра Вілкула і мера Зеленодольська Дмитра Невеселого.

"Люди не постраждали. Слава Богу! Після обстрілів є руйнування комунікацій. Тому відсутнє електропостачання та водопостачання. Вранці приступимо до роботи по відновленню. Зберігайте спокій. Будьте поруч з безпечними місцями, щоб при необхідності перейти відразу", - заявив Невеселий.

Вілкул зазначив, що ситуація в Криворізькому районі та місті стабільна і повністю контролюється ЗСУ. При цьому всі райони Кривого Рогу посилено патрулюються.

"Місто продовжує посилювати оборону і накопичувати матеріальні резерви", - підкреслив Вілкул.

Нагадаємо, вчора, 19 квітня, окупанти обстріляли забороненими касетними снарядами об'єкти інфраструктури міста Зеленодольська.

Ми також писали про те, що російські окупанти в черговий раз завдали ракетних ударів по Краматорську. Є жертва.

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Війна Росії проти УкраїниДніпропетровська область