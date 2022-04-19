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Оккупанты обстреляли запрещенными боеприпасами город в Днепропетровской области

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Днепропетровская область, Вторник 19 апреля 2022 18:35
Оккупанты обстреляли запрещенными боеприпасами город в Днепропетровской области Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Зеленодольск Днепропетровской области российские войска осуществили артобстрел запрещенными боеприпасами. Сейчас начато расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

В частности, 19 апреля оккупанты из артиллерии прицельно обстреляли запрещенными кассетными снарядами объекты инфраструктуры города Зеленодольска.

В результате поврежден жилой многоэтажный дом, помещения учебного заведения, сельскохозяйственную технику и другие объекты.

Также враг обстрелял детскую площадку в местном парке отдыха. Отмечается, что обнаружено 17 воронок от применения кассетных боеприпасов.

Сообщается, что какие-либо военные объекты в городе отсутствуют.

Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Оккупанты обстреляли запрещенными боеприпасами город в Днепропетровской областиОккупанты обстреляли город в Днепропетровской области (t.me/pgo_gov_ua)

Ранее мы сообщали, что российские войска запустили ракеты по Днепропетровской области.

Также мы писали, что на Днепропетровщине в Пасхальную ночь отменят комендантский час.

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