Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Краматорску. Есть жертва

Российские оккупанты сегодня, 19 апреля, нанесли ракетных ударов по Краматорску. В результате вражеского обстрела по меньшей мере один человек погиб.

Об этом сказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".

"Сегодня были ракетные удары по Краматорску. Били по инфраструктуре и определенным объектам. В результате один человек погиб и трое - получили ранения", - сообщил глава области.