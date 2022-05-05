Оккупанты обстреляли Черниговскую и Сумскую области гранатометами и минометами

Сегодня, 4 мая, в течение дня пограничники зафиксировали минометные и гранатометные обстрелы пограничной территории в пределах Городнянского и Семеновского районов Черниговской области и Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МВД Украины.

"Всего врагом по территории Украины вблизи украинской границы было выпущено около 70 минометных выстрелов из оружия разного калибра и 24 выстрела из автоматического гранатомета", - говорится в сообщении.

Предварительно обошлось без жертв, но информация еще уточняется.