Окупанти обстріляли Чернігівську та Сумську області гранатометами та мінометами
Сьогодні, 4 травня, протягом дня прикордонники зафіксували мінометні та гранатометні обстріли прикордонної території в межах Городнянського та Семенівського районів Чернігівської області та Шосткинського району Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МВС України.
"Всього ворогом по території України поблизу українського кордону було випущено близько 70 мінометних пострілів зі зброї різного калібру і 24 постріли з автоматичного гранатомета", - йдеться в повідомленні.
Попередньо обійшлося без жертв, але інформація ще уточнюється.
Нагадаємо, в Харкові ракетами обстріляли парк Горького. Місцевих жителів попросили обмежити пересування містом.
Раніше російські війська обстріляли село в Запорізькій області, в результаті чого загинули дві людини.
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