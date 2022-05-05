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Окупанти обстріляли Чернігівську та Сумську області гранатометами та мінометами

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Четвер 05 травня 2022 00:03
Окупанти обстріляли Чернігівську та Сумську області гранатометами та мінометами Фото: російські військові обстріляли Сумську та Чернігівську області (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 4 травня, протягом дня прикордонники зафіксували мінометні та гранатометні обстріли прикордонної території в межах Городнянського та Семенівського районів Чернігівської області та Шосткинського району Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МВС України.

"Всього ворогом по території України поблизу українського кордону було випущено близько 70 мінометних пострілів зі зброї різного калібру і 24 постріли з автоматичного гранатомета", - йдеться в повідомленні.

Попередньо обійшлося без жертв, але інформація ще уточнюється.

Нагадаємо, в Харкові ракетами обстріляли парк Горького. Місцевих жителів попросили обмежити пересування містом.

Раніше російські війська обстріляли село в Запорізькій області, в результаті чого загинули дві людини.

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